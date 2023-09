The following instruments on XETRA do have their first trading 19.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.09.2023Aktien1 US7169722037 Pharmaessentia Corp. GDR2 SE0000722365 Vivesto AB3 US0547482077 AYRO Inc.4 US29604W2070 PHAXIAM Therapeutics S.A. ADR5 DE000A37FTP4 OHB SE z.VerkAnleihen1 USY06072AF24 Bangkok Bank PCL2 US571903BN26 Marriott International Inc.3 AT000B015599 Raiffeisen Bank International AG4 XS2688529135 Coty Inc.5 USY06072AG07 Bangkok Bank PCL6 US46124HAF38 Intuit Inc.7 XS2682195016 Korea Southern Power Co. Ltd.8 US571903BM43 Marriott International Inc.9 USU7965TAR24 New York Life Global Funding