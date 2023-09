Für das Sommerprogramm zählte das Unternehmen mit 13,7 Mio. Buchungen 5 % mehr als im Vorjahr und fast so viele wie vor der Corona-Krise. Die Durchschnittspreise sind 8 % höher als im Vorjahr und liegen 27 % über dem Sommer 2019, der letzten Hochsaison vor Ausbruch der Corona-Pandemie. In dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr will der Konzern das operative Vorjahresergebnis von gut 400 Mio. Euro deutlich steigern. Die Jahresbilanz wird am 6. Dezember veröffentlicht. Auch für das kommende Geschäftsjahr hat TUI positive Vorzeichen ausgemacht. Daumen hoch!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



