Eine wichtige Neuheit von Visa Commercial Pay ist die Möglichkeit, virtuelle Unternehmenskarten direkt zur digitalen Wallet auf dem Mobiltelefon eines Mitarbeitenden hinzuzufügen.Zürich - Die Cornèr Group weitet ihr Angebot für virtuelle B2B- Kartenzahlungen von Geschäftskunden mit Visa Commercial Pay (VCP) aus. In Zusammenarbeit mit Visa, wird es so ermöglicht, das Angebot in europäischen Märkten voranzutreiben. Das Kernelement von Visa Commercial Pay basiert auf virtuellen Geschäftskarten. Diese können für eine Reihe von Geschäftsvorfällen flexibel eingesetzt und durch...

