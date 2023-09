Holl Flachdachbau, Spezialist für Flachdachbau und Blitzschutz hat eine Mehrheitsbeteiligung an Clen Solar erworben. Der PV-Spezialist soll das Photovoltaik-Geschäft der Unternehmensgruppe bündeln. Mit der Mehrheitsbeteiligung an Clen Solar will Holl Flachdachbau seine Position im deutschen Markt für Photovoltaik-Dachanlagen stärken. Holl Flachdachbau ist eine Tochtergesellschaft des niederländischen Konzerns Primutec Solutions Group. Clen Solar bietet dabei das komplette Portfolio von der Finanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...