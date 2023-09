Mit der Veröffentlichung eines neuen Vakzins hat BioNTech am gestrigen Montag die Corona-Impfsaison eingeläutet. An der Börse gab es im Vorfeld durchaus noch gute Hoffnungen. Jene scheinen nun aber in sich zusammengebrochen zu sein.Bei der Aktie von BioNTech (US09075V1026) waren zu Wochenbeginn deutliche Verluste festzustellen. Um gleich 4,2 Prozent ging es für den Titel am Montag in die Tiefe und per Handelsschluss standen nur noch übersichtliche 102 Euro auf der Anzeigetafel. Von Begeisterung kann da kaum die Rede sein. Das dürfte auch an Kommentaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...