Im Auftrag der Generalista AG konnte SPGI Zurich für ein frisch saniertes Büro- und Gewerbehaus an der Rötelstrasse 37 diverse neue Mieter gewinnen.Zürich - Im Auftrag der Generalista AG konnte SPGI Zurich für ein frisch saniertes Büro- und Gewerbehaus an der Rötelstrasse 37 diverse neue Mieter gewinnen. Damit hat SPGI die Liegenschaft innerhalb von nur fünf Monaten vollvermietet. Das markante und altehrwürdige Gebäude mit Baujahr 1909 befindet sich an Ecklage, unweit des Schaffhauserplatzes in Zürich. Die Generalista AG hatte das Gebäude...

Den vollständigen Artikel lesen ...