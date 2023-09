Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwochvormittag wenig bewegt. Die klaren Verluste des Vortages kann der Leitindex SMI damit vorerst nicht aufholen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwochvormittag wenig bewegt. Die klaren Verluste des Vortages kann der Leitindex SMI damit vorerst nicht aufholen. In Marktkreisen wird angesichts der verschiedenen Notenbanktermine diese Woche sowieso zunächst mit grösserer Zurückhaltung bei den Investoren gerechnet. Der wichtigste Termin ist die Sitzung der US-Notenbank vom Mittwoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...