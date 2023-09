Die Sommerpause ist zwar vorbei, doch die Lethargie an den europäischen Börsen hält an. Vor der Sitzung der US-Notenbank dominierte am Dienstag an den Märkten Zurückhaltung.Paris / London - Die Sommerpause ist zwar vorbei, doch die Lethargie an den europäischen Börsen hält an. Vor der Sitzung der US-Notenbank dominierte am Dienstag an den Märkten Zurückhaltung. Zur Mittagszeit gewann der EuroStoxx 50 bei dünnem Geschäft 0,33 Prozent auf 4259,94 Punkte. Der französische Cac 40 zog unterdessen um 0,29 Prozent auf 7297 Zähler an. Auch der britische FTSE 100 präsentierte...

