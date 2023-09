Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius sieht in den Maßnahmen zur Entkopplung von China eine Gefahr für einen gesunden Wettbewerb. Offene Märkte seien der Motor für Wachstum. Das erklärte der Mercedes-Lenker in einem Interview mit Bloomberg TV. "Offene Märkte sind der Motor für Wachstum und Wohlstand", sagte Källenius in New York."Lasst uns die Märkte offen halten und die Marktteilnehmer es ausfechten lassen."Die Europäische Union hat vergangene Woche eineUntersuchung über chinesische Subventionen für ...

