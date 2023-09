Am Tag vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed halten sich die Anleger in New York weiter zurück.New York - Am Tag vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed halten sich die Anleger in New York weiter zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Dienstag knapp eine halbe Stunde nach Handelsbeginn um 0,22 Prozent auf 34'547,32 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,28 Prozent auf 4440,96 Punkte nach unten, und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,61 Prozent auf 15'...

Den vollständigen Artikel lesen ...