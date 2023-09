BRUSSELS (dpa-AFX) - The euro retreated against the U.S. dollar in the New York session on Tuesday.



The euro was trading at 1.0690 against the greenback, down from an early 5-day high of 1.0717. The euro is likely to challenge support around the 1.04 level.



