Avaya stellt eine Reihe von Anwendungsfällen vor, welche die transformativen KI-Fähigkeiten bei der Bereitstellung herausragender Kunden- und Mitarbeitererlebnisse über die gesamte Customer Journey aufzeigen

Avaya, ein globaler Marktführer für Kundenerlebnislösungen kündigte heute seine Teilnahme an der GITEX Global 2023 an. Dort wird das Unternehmen aufzeigen, wie Organisationen bei der Bereitstellung von KI-gestützten Kundenerlebnissen ihren eigenen Weg wählen können.

Die umfangreiche Präsenz von Avaya auf der GITEX Global stellt eine Reihe von spezifischen vertikalen Anwendungsfällen vor, die die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz (KI) bei der Schaffung herausragender Erlebnisse über die Customer Journey hinweg demonstrieren.

Im Laufe der gesamten Veranstaltungswoche wird Avaya Lösungen vorstellen, die KI für die Neugestaltung der Kunden- und Mitarbeitererlebnisse nutzen. Die ausgestellten Lösungen werden außerdem zeigen, wie Organisationen ihren eigenen Weg zur Schaffung dieser KI-gestützten Erfahrungen ohne Unterbrechung der bestehenden Abläufe festlegen können.

"Keine zwei Worte erfassen den aktuellen geschäftlichen Zeitgeist besser als ‚künstliche Intelligenz'. Die Fähigkeiten der KI pushen gerade die Fähigkeiten von Organisationen, ganz neue Kundenerlebnisse zu schaffen. Wie wir auf der GITEX zeigen werden, unterstützt Avaya seine weltweiten Kunden dabei, diese Innovationen im großen Stil in ihre Kontaktzentren zu bringen", so Nidal Abou-Ltaif, Senior Vice President Global Head of Sales, Avaya, und President, Avaya International. "Wenn unsere weltweiten Kunden ihren Blick auf generativen KI-Technologien richten, suchen sie einen vertrauenswürdigen Partner, der alles zusammenführen kann, ohne dass bestehende Abläufe unterbrochen werden. Avaya übernimmt diese Aufgabe sowohl als Akteur im Kontaktzentrum als auch als Mitbewerber."

Auf der GITEX Global 2023 demonstriert Avaya, wie sowohl private als auch öffentliche Organisationen ihre Teams mithilfe von fortschrittlichen KI-Tools befähigen können, einen besseren Kundenservice zu leisten. Ebenso werden Kunden in die Lage versetzt, über mehrere Kontaktpunkte ihren eigenen bevorzugten Weg einzuschlagen. Die Lösungen, die anhand realer Szenarien vorgeführt werden, zeigen auch, wie bestehende Investitionen mit den neuen Fähigkeiten so erweitert werden können, dass sie ein noch besseres Erlebnis liefern.

Die Anwendungsfälle, die Avaya auf seinem Stand bei der GITEX vorführen wird, sind:

Die Zukunft des Erlebnisses, vorangetrieben von generativer KI:

Avaya setzt die Schaffung von Erlebnissen mit einer Kunstform gleich, bei der die umwälzenden Auswirkungen von generativer KI sich in den kreativen Disziplinen widerspiegeln. Die Firma zeigt, wie generative KI das Herzstück der Transformation von Kundenerlebnissen bilden kann, und zwar in allen Bereichen, von der Erfahrung der Vertreter über die Kundenzufriedenheit bis hin zu den Betriebsabläufen.



Hybride KI:

Die hybriden KI-Lösungen, die von Avaya auf der GITEX vorgeführt werden, nutzen eine Kombination aus herkömmlichen Chat-Bots und generativen KI-Tools und ermöglichen es Organisationen, auf ihren bestehenden Strukturen aufzubauen. Diese Lösungen heben den nahtlosen Übergang zwischen Bots und dann zu den Vertretern hervor und zeigen, wie die "Halluzinationen" der generativen AI eingegrenzt werden können, indem man sie in die Sandkästen bestehender Bot-Entscheidungsabläufe setzt.



KI-gestützte Mitarbeitererlebnisse der nächsten Generation:

Avaya geht über die Wissensverwaltung hinaus und wird aufzeigen, wie fortschrittliche KI-Tools bei der Überwachung und Unterstützung des Wohlbefindens von Vertretern helfen können, damit diese in ihrer bestmöglichen Form bleiben und die Kundenerwartungen erfüllen können. Avaya wird außerdem hervorheben, wie KI Leitern von Kontaktzentren dabei helfen kann, auf einfache Weise maßgeschneiderte Arbeitsabläufe zu schaffen und schnell erweiterte Analysen zu erstellen, die es der gesamten Organisation ermöglichen, unabhängig von den sich ändernden Kundenpräferenzen einen herausragenden Kundenservice zu bieten.

Avaya wird auf der GITEX eine Reihe seiner globalen Technologiepartner und Kunden zu Gast haben, um die Breite und Tiefe des Ökosystems für die verbesserte Mitarbeiter- und Kundenerfahrung durch KI zu beleuchten. Die Präsenz von Avaya auf der GITEX Global wird unter anderem in Zusammenarbeit mit Alcatel-Lucent Enterprise, Imperium Software Technologies, Sestek realisiert.

Besuchen Sie vom 16. Bis 20. Oktober 2023 Avaya am Stand in der Zabeel Hall im Dubai World Trade Centre.

Über Avaya

Firmen gründen sich auf die Erlebnisse, die sie hervorrufen, und jeden Tag sorgt Avaya für Millionen solcher Erlebnisse. Organisationen setzen für die Bereitstellung innovativer Lösungen für ihre zentralen Ambitionen und Herausforderungen, die sie befähigen, ihre Kunden und Mitarbeiter auf eine Weise einzubeziehen, die den größten geschäftlichen Nutzen bringt, ihr Vertrauen auf Avaya. Die Lösungen von Avaya für Kontaktzentren und Kommunikationszentralen bilden die Triebfeder für fesselnde, personalisierte und unvergessliche Kundenerlebnisse, die geschäftliche Dynamik erzeugen. Durch die Freiheit, ihren eigenen Weg zu wählen, gibt es keine Grenzen für die Erlebnisse, die die Kunden von Avaya hervorrufen können. Erfahren Sie mehr darüber auf http://www.avaya.com.

