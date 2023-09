Der SMI, der nach einem schwachen Start vorübergehend ins Plus vorgestossen war, schloss 0,20 Prozent tiefer mit 11'068,70 Punkten klar über dem Tagestief von 11'036 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsste 0,32 Prozent ein auf 1733,00 und der breite SPI verlor 0,25 Prozent auf 14'514,99 Zähler.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Dienstag an den Negativtrend vom Wochenstart angeknüpft und schwächer geschlossen. Zum Schluss konnte der Leitindex die Einbussen noch etwas eingrenzen. Kurz vor den Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstagmorgen hielten sich die Anleger laut Händlern zurück.

