Experian erreichte Platz 6 der IDC FinTech Rankings 2023 eine Verbesserung nach Platz 9 im vergangenen Jahr. Die FinTech Rankings bewerten die 100 führenden Finanztechnologie-Anbieter anhand ihres Umsatzerlöses im Kalenderjahr 2022 innerhalb der Finanzdienstleistungs- und FinTech-Branche. Zudem wurde Experian als IDC Fintech Top 100 Fast Track FinTech gewürdigt eine Auszeichnung für Unternehmen, die in den FinTech-Rankings von IDC von Jahr zu Jahr ein deutliches Wachstum erzielen.

"Diese Auszeichnungen spiegeln den beeindruckenden Einsatz der Menschen wider, die bei Experian arbeiten. Diese Leute setzen sich dafür ein, das Richtige für unsere Kunden zu tun. Sie pflegen eine Kultur der Innovation und konzentrieren sich darauf, die Investitionen und Roadmap-Entscheidungen, die wir treffen, zum direkten Vorteil für die Käufer unserer Anwendungen und Plattformen umzusetzen", so Alex Lintner, Chief Executive Officer, Experian Software Solutions. "Unsere Teams arbeiten leidenschaftlich daran, die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen. Sie sind stets bestrebt, erweiterte Modellierung und umfassende Datenerkenntnisse zu liefern, die den Geschäftserfolg unserer Kunden fördern, die finanzielle Inklusion vorantreiben und das Risiko durch immer raffiniertere Betrugsmethoden mindern, um so die Kundenzufriedenheit und die Akzeptanz unserer Technologie zu steigern."

Eine wichtige Innovation, die dazu beigetragen hat, unseren Kunden erweiterte Modellierungen und Entscheidungshilfen bereitzustellen, ist die preisgekrönte Experian Ascend Technology Platform, die den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung kundenspezifischer Funktionen und Modelle für verschiedene Geschäftsziele unterstützt, sei es für Kreditrisiko, Marketing oder Betrugsprävention. Ascend Ops ist eine innovative Lösung für die Modellbereitstellung, die Kunden hilft, Modelle innerhalb von Tagen statt Monaten nahtlos in die Produktion zu überführen. "Unsere Ascend-Technologie beschleunigt den Einsatz fortschrittlicher Analyse- und ML-Funktionen, um unsere Kunden zu befähigen, in kürzerer Zeit auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren sowie zu testen und zu lernen und Änderungen erheblich schneller und kostengünstiger in die Produktion zu überführen", ergänzt Lintner.

"In den IDC FinTech Rankings 2023 rangiert Experian als sechstgrößter globaler Anbieter von Technologielösungen für die Finanzdienstleistungsbranche und wurde als FastTrack FinTech ausgezeichnet, da das Unternehmen seine Positionierung von Jahr zu Jahr verbessert", kommentiert Marc DeCastro, Research Director bei IDC. "Experian hat die erforderliche Größe, um Finanzinstituten die geeigneten Tools und Lösungen bereitzustellen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem rasant evolvierenden und wettbewerbsintensiven Markt zu erhalten."

Im 20. Jahr ihres Bestehens präsentieren die IDC FinTech Rankings die weltweit führenden Anbieter von Hardware, Software und Dienstleistungen für die Finanzdienstleistungsbranche. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.idc.com/prodserv/insights/financial/fintech-rankings.

Über Experian

Experian ist ein weltweit führendes Unternehmen für globale Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Einschulung eines Kindes bis hin zum Wachstum eines Unternehmens durch die Gewinnung neuer Kunden versetzen wir die Verbraucher und unsere Kunden in die Lage, ihre Daten mit Vertrauen zu verwalten. Wir helfen Privatpersonen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten; wir helfen Unternehmen, klügere Entscheidungen zu treffen und zu florieren; wir helfen Kreditgebern, verantwortungsvollere Kredite zu vergeben, und wir helfen Organisationen, Identitätsbetrug und Kriminalität zu bekämpfen.

Wir beschäftigen 22.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und investieren jeden Tag in neue Technologien, Talente und Innovationen, um unseren Kunden zu helfen, jede ihrer Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dublin, Irland, ist an der Londoner Börse notiert (EXPN) und Teil des FTSE 100 Index.

Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder besuchen Sie unser globales Content-Hub in unserem internationalen News-Blog mit den neuesten Nachrichten und Erkenntnissen zur Group.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

