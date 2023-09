Am Tag vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed scheuen die Anleger in New York einmal mehr das Risiko. Somit warten Anleger den zweiten Tag in Folge ab. Von der Veröffentlichung der Ergebnisse der Fed erhoffen sich viele Anleger Hinweise auf den zukünftigen geldpolitischen Kurs.Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Dienstag 0,3 Prozent auf 34.518.26 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 4.444.03 Punkte, und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 ...

