Die ägyptischen Zwiebelexporte in die EU haben sich in dem Handelsjahr 2022/23 mehr als verdoppelt, berichtet EastFruit. Darüber hinaus haben ihre Mengen ihren höchsten Stand in 4 Jahren erreicht! Insgesamt hat Ägypten in dem Zeitraum zwischen Juli 2022 und Juni 2023 128.000 Tonnen Zwiebeln auf den EU-Markt verschickt. Bildquelle: Shutterstock.com Zum Vergleich: Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...