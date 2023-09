Der österreichische Speisekartoffelmarkt in der 36. KW steht zwar unmittelbar am Beginn der Haupternte. Von einem saisonal üblichen Angebotsdruck kann aber heuer nicht gesprochen werden. In Ostösterreich sorgen trockene Bodenverhältnisse und hohe Tagestemperaturen weiterhin für erschwerte Rodebedingungen und in Westösterreich sind die Kartoffelbestände teilweise...

