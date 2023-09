Die Baloise hat in der ersten Jahreshälfte 2023 nicht zuletzt wegen nachteiliger Währungseffekte ein etwas tieferes Geschäftsvolumen erzielt.Basel - Die Baloise hat in der ersten Jahreshälfte 2023 nicht zuletzt wegen nachteiliger Währungseffekte ein etwas tieferes Geschäftsvolumen erzielt. Unter dem Strich weist die Versicherungsgesellschaft zudem einen etwas tieferen Gewinn aus. Der Aktionärsgewinn lag in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4,2% tiefer bei 205,7 Millionen Franken, wie die Baloise am Mittwoch mitteilte.

