Der Leitindex Dow Jones Industrial schliesst am Dienstag 0,31 Prozent tiefer mit 34 517,73 Punkten, zeigt sich damit aber klar erholt von seinem Tagestief.New York - Am Tag vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed haben die Anleger in New York einmal mehr das Risiko gescheut. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,31 Prozent tiefer mit 34 517,73 Punkten, zeigte sich damit aber klar erholt von seinem Tagestief. Der marktbreite S&P 500 sank am Ende um 0,22 Prozent auf 4443,95 Punkte, und für den technologielastigen Nasdaq 100...

