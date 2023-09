New York erwartet eine Zinspause von der Federal Reserve. Der Fokus der Anleger liegt auf dem Dot Plot und ob die Notenbank in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung in Aussicht stellt. Die Talanx erhöht das Kapital. In einem beschleunigten Platzierungsverfahren erlöste die Versicherung rund 300 Mio. Euro, während gleichzeitig die Mutter HDI ihre Beteiligung reduzierte. Bob Iger stellt eine neue Investitionsinitiative für die Parks vor. Das Budget soll auf 60 Mrd. US-Dollar verdoppelt werden.Der Aktienhandel in Asien kommt aus den Verlusten nicht heraus. ...

