The following instruments on XETRA do have their first trading 20.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.09.2023Aktien1 CA76658Q1072 Right Season Investments Corp.2 GB00BMV2DB09 Rosslyn Data Technologies PLCAnleihen/ETF1 USU90375AE39 US Foods Inc.2 XS2694872081 Volkswagen Leasing GmbH3 DE000CZ439B6 Commerzbank AG4 US172967PE54 Citigroup Inc.5 XS2695038401 Arcelik A.S.6 DE000A31RJZ2 Deutsche Pfandbriefbank AG7 XS2684502623 Federal Government of the United Arab Emirates8 US440327AL82 Horace Mann Educators Corp.9 US461070AU86 Interstate Power & Light Co.10 AU3CB0302719 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.11 XS2694872594 Volkswagen Leasing GmbH12 XS2694874533 Volkswagen Leasing GmbH13 XS2689964869 Kreditanstalt für Wiederaufbau14 DE000HLB5071 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB5063 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB5055 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB51A8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 USU9226NAC93 Veralto Corp.19 LU2641054551 Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF20 LU2641054122 Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF21 LU2641053827 Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF