Teilen: Der NZD/USD ist leicht gestiegen, liegt aber immer noch unter 0,60. Die Ökonomen der ANZ Bank analysieren die Aussichten des Kiwi. Die Fed wird hr "Higher for Long"-Narrativ fortsetzen Es wird darauf ankommen, in welche Richtung das Pendel in der Debatte um die weiche Landung ausschlägt und ob die Märkte glauben, dass die Fed mit einer Feinabstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...