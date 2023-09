Der SMI gewinnt gegen 9.25 Uhr 0,32 Prozent auf 11'104,54 Punkte hinzu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet zur Wochenmitte leicht freundlich in den Handel. Insgesamt dürfte sich der Handel aber im weiteren Verlauf in ruhigen Bahnen bewegen. «Vor der heutigen US-Zinsentscheidung wird sich kaum ein Marktteilnehmer bewegen wollen», so ein Händler. «Zu gross ist die Gefahr, in die falsche Richtung zu gehen.» Die US-Währungshüter werden am Abend nach dem hiesigen...

