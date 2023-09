Die aktuell längste Serie: Zurich Insurance mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.97%) - die längste Serie dieses Jahr: General Motors Company 13 Tage (Performance: 11.94%). Tagesgewinner war am Dienstag Pantaflix mit 11,21% auf 1,19 (825% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,26% - es war der 5. Tagessieg 2023, Rang 9 im BSN Watchlist) vor Deutsche Wohnen mit 4,97% auf 22,82 (153% Vol.; 1W 7,74%) und Toyota Motor Corp. mit 4,55% auf 18,26 (157% Vol.; 1W 8,05%). Die Tagesverlierer: Dialight mit -21,80% auf 2,08 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -18,11%), Biofrontera mit -11,07% auf 0,53 (83% Vol.; 1W -7,99%), Steinhoff mit -8,33% auf 0,00 (33% Vol.; 1W 0,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (32471,51 Mio.), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...