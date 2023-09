Jerewan - Im Konflikt Aserbaidschan und Armenien um die Region Bergkarabach ist laut übereinstimmenden Medienberichten eine Feuerpause vereinbart worden. Die Armenier in den umstrittenen Gebiet hätten der Forderung zugestimmt, die Kämpfe zu beenden und ihre Waffen abzugeben, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax.



Die Feindseligkeiten sollen demnach ab 13:00 vollständig eingestellt werden, zitiert Interfax einen Bericht des Informationszentrums der nicht anerkannten Republik Bergkarabach. Zudem sei ein Treffen zwischen Vertretern der lokalen armenischen Bevölkerung und Vertretern der zentralen Behörden Aserbaidschans vereinbart worden, dass am 21. Januar stattfinden soll und sich mit der Frage der Wiedereingliederung der Region beschäftigen soll, so Interfax.

