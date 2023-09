Der Batteriehersteller Gotion High-Tech hat die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien für die Automobilindustrie in Göttingen gestartet. Das Unternehmen will auch die Produktion von Batteriespeichern für Wind- und Solarenergiespeicherprojekte ausbauen. Am 16. September lief in Göttingen das erste vor Ort produzierte Batterieprodukt offiziell vom Band. Dies ist ein Meilenstein für den ersten europäischen Produktionsstandort für Lithium-Ionen-Batterien von Gotion High-tech seit der Gründung von Gotion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...