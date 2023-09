Am Abend gibt die US-Notenbank Fed neue Entscheidungen bekannt. Alles andere als unveränderte Zinsen wäre eine grosse Überraschung.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch wieder über die Marke von 1,07 US-Dollar gestiegen. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0701 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Zum Franken hat sich der Euro seit Dienstagabend dagegen kaum bewegt. Derzeit wird er zu 0,9596 Franken gehandelt nach 0,9591 am Morgen bzw. am Vorabend. Dagegen hat sich das Dollar/Franken-Paar leicht auf 0,8965...

