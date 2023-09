DJ AMS-Osram winkt staatliche Investitionsförderung

FRANKFURT (Dow Jones)--AMS-Osram winken staatliche Fördermittel zur Weiterentwicklung seiner Halbleitertechnologie am Standort Regensburg. Wie der österreichische Anbieter von Sensoren und Emittern mitteilte, beträgt der beantragte Zuschuss mehr als 300 Millionen Euro. Er soll in erster Linie für die Forschung und Entwicklung neuartiger optoelektronische Halbleiter und deren Fertigungsprozesse eingesetzt werden. Im Zuge dessen würden 400 neue Arbeitsplätze in Regensburg entstehen.

AMS-Osram hatte sein Projekt im Rahmen einer Veranstaltung am Montag im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vorgestellt. Die angestrebte IPCEI-Förderung (Important Project of Common European Interest) ist Teil eigener Investitionen von AMS-Osram in Forschung und Entwicklung innovativer innovativer optoelektronischer Komponenten am Standort Regensburg.

