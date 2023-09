Der Speicher gehört zum Solarpark "Spitalhöfe" in Baden-Württemberg. Baywa re hatte in einer der Innovationsausschreibungen einen Zuschlag für das Projekt bekommen und hat den Speicher nun beim Übertragungsnetzbetreiber Transnet präqualifiziert.Baywa re wird den Batteriespeicher seines Solarparks "Spitalhöfe" im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen künftig am Regelenergiemarkt vermarkten. Wie der Projektierer mitteilte, wurde der Speicher, der über drei Megawatt Leistung und vier Megawattstunden Kapazität verfügt, als erstes Projekt aus der Innovationsausschreibung erfolgreich beim Übertragungsnetzbetreiber ...

