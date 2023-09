Die bekannte Tech-Aktie steigt heute deutlich. Der Grund dafür: Beim gestrigen Investorentag wurden neue Wachstumsziele bekanntgegeben, die die Wall Street verzückten: Analysten hoben reihenweise ihre Kursziele an. Zudem plant das Unternehmen einen Aktienrückkauf. Und die Rede ist von Pinterest. Am Mittwochnachmittag steigt die Aktie bereits vor Eröffnung der US-Börsen um fast 4 Prozent. Der Grund: Beim Investorentag am Dienstag erklärte CEO Bill ...

Den vollständigen Artikel lesen ...