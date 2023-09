Aus den Verkäufen des Anbieters Priwatt geht hervor, dass in Schleswig-Holstein die Balkonkraftwerk-Dichte am größten ist. Hamburg und Berlin liegen auf den letzten Plätzen. Trotz weniger Sonnenstunden verzeichnet der Norden Deutschlands eine wesentlich höhere Dichte an Balkonkraftwerken als der Süden der Republik. Das ist eines der Ergebnisse einer Analyse des Anbieters Priwatt. Das Leipziger Green-Energy Unternehmen hat für sein Ranking der Balkonsolar-freundlichsten Bundesländer die Einwohnerzahl ...

