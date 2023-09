Hexagon Purus fertigt seine Wasserstofftanks in Kassel künftig in einem eigenen Werk. Bisher hat sich Hexagon Purus einen Standort mit einer weiteren Einheit des norwegischen Unternehmens geteilt. Das norwegische Unternehmen Hexagon Purus hat in Kassel sein neues Produktionszentrum für Wasserstofftanks eröffnet. Die neue Anlage ist für die Produktion von mehr als 40.000 Typ-4-Zylindern ausgelegt, die unter anderem in Brennstoffzellen-Fahrzeugen eingesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...