Nach Angaben des Unternehmens hat Hero mit allen Mitarbeitenden vor Ort eine Konsultation über die Zukunft der Produktionsstätte in Lenzburg aufgenommen.Lenzburg - Das Traditionsunternehmen Hero stellt seine Produktion in Lenzburg AG ein. Die Schliessung betrifft rund 50 Arbeitsplätze. Dies berichtet die «Aargauer Zeitung». Eine Hero-Sprecherin hat die Informationen auf Anfrage bestätigt. Nach ihren Worten hat die Hero AG mit allen Mitarbeitenden vor Ort eine Konsultation über die Zukunft der Produktionsstätte in Lenzburg aufgenommen.

