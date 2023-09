Der SMI schliesst um 0,77 Prozent höher auf 11'154,11 Punkten und damit nahe an seinem Tageshoch.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem freundlichen Start im Verlauf die Gewinne stetig ausgebaut und klar fester geschlossen. Das Geschäft war laut Händlern insgesamt von Vorsicht geprägt und verlief recht ruhig. Auch in den USA hätten sich die Anleger im Frühgeschäft nicht richtig aus der Deckung gewagt, hiess es weiter. Denn am Abend (20.00 Uhr MESZ) veröffentlicht die US...

