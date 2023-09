New York - Der Grenzübergang Bab al-Hawa ist wieder für Lieferungen von Hilfsgütern der Vereinten Nationen in den Nordwesten Syriens geöffnet worden. Das bestätigte ein Sprecher des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres.



Der Grenzübergang zwischen der Türkei und Syrien sei von zentraler Bedeutung für Hilfslieferungen, hieß es. Er war im Juli geschlossen worden, nachdem der UN-Sicherheitsrat über entsprechende Resolutionen, mit denen der Grenzübergang offen gehalten werden sollte, nicht einigen konnte. "Angesichts der Tatsache, dass mehr Menschen als je zuvor in Syrien humanitäre Hilfe benötigen, unterstreicht der Generalsekretär, dass noch größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um sicherzustellen, dass wir alle Bedürftigen erreichen", so der Sprecher.

