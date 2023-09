DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 15,697 Pkt - Dt. Post reagieren kaum auf Fedex-Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der Deutschen Börse hat im nachbörslichen Handel am Mittwoch kaum auf die Abstufung durch S&P reagiert. Die Ratingagentur hat nach der Akquisition der Simcorp das Rating auf AA- von AA gesenkt. Der Ausblick ist stabil. Die Deutsche Börse finanziere die milliardenschwere Übernahme in erster Linie mit neuen Schulden, hieß es. S&P nimmt gleichzeitig zur Kenntnis, dass sich die Deutsche Börse mit dem Kauf breiter aufstellt und ihr Daten- und Analysegeschäft stärkt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz wenig verändert getaxt.

Die Aktie der Deutschen Post reagierte kaum auf die Ergebnisse für das erste Quartal von Fedex. Der US-Logistikkonzern hat den Gewinnausblick für das Gesamtjahr nach oben genommen. Dagegen wird nur noch mit einem stagnierenden Umsatz gerechnet.

Die Aareal Bank soll vom Kurszettel verschwinden. Wie die Bank mitteilte, hat sie mit den Finanzinvestoren, die bereits knapp 90 Prozent an dem Unternehmen halten, eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen. Die Bieter wollen für die ausstehenden Anteile 33,20 Euro pro Stück in bar zahlen, was knapp über dem geschätzten Mindestpreis liege. Am Mittwoch ist die Aktie mit 32,80 Euro aus dem regulären Handel gegangen. Nachbörslich zeigten sich die Papiere in Frankfurt bei 32,90 Euro.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.697 15.782 -0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

