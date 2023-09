Er gilt als der Oskar der Lebensmittelbranche - und geht erneut an tegut…: Zum sechsten Mal in Folge und zum achten Mal insgesamt bekommt der Lebensmitteleinzelhändler aus Fulda den sogenannten "Retail Award" des Fruchthandel Magazins verliehen. Der Bio-Pionier konnte sich erneut Platz Eins sichern und führt somit das beste Obst- und Gemüsesortiment in der...

