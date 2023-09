Was die Abschlusszahlen anbelangt, so sind die Vereinigten Staaten mit einem Empfang von 245.206 Tonnen und einem Anteil von 49 % an den Gesamtlieferungen dieser Frucht weiterhin der Hauptabnehmer für chilenische Tafeltrauben. An zweiter Stelle lag China mit 57.190 Tonnen und einem Anteil von 12 %, was die Diversifizierung der Reiseziele, insbesondere in Asien, widerspiegelt. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...