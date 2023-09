Seit 2019 hat mySWOOOP in Kooperation mit expert Geräte im hohen siebenstelligen Wert erfolgreich erworben, aufgearbeitet und wiederverkauft; vorrangig Smartphones.Langenhagen/Bremen - Am 23./24. September findet in Köln die Hauptversammlung 2023 der expert SE statt. Der Händlerverbund gehört zu den grössten deutschen Elektronikanbietern und ist langjähriger Geschäftspartner von mySWOOOP. Bereits seit vier Jahren kooperieren der Online-Technik-An- und Verkaufsdienst und die Fachhandelskooperation expert. Innerhalb der Branche sind sie damit Vorreiter im...

Den vollständigen Artikel lesen ...