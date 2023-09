Xlife Sciences hat im ersten Halbjahr 2023 erneut Verluste geschrieben. Mit Blick nach vorne will das Unternehmen über die Verpartnerung von Projekten Mehrwert für die Investoren schaffen.Zürich - Xlife Sciences hat im ersten Halbjahr 2023 erneut Verluste geschrieben. Mit Blick nach vorne will das Unternehmen über die Verpartnerung von Projekten Mehrwert für die Investoren schaffen. Den Verlust je Aktie für die ersten sechs Monate 2022 beziffert die Gesellschaft in einem Communiqué vom Donnerstag auf 1,10 Franken, nachdem es im Vorjahr noch ein Verlust von 1,48 Franken je Titel war.

