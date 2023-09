Belastet wurde der Euro durch den stärkeren Dollar. Die US-Währung profitiert von der Aussicht, dass die amerikanische Zentralbank Federal Reserve noch nicht am Ende ihres Straffungskurses angelangt sein könnte.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Mit 1,0617 US-Dollar markierte die Gemeinschaftswährung in der Nacht den tiefsten Stand seit März. Derzeit notiert der Kurs mit 1,0635 nur unwesentlich höher. Zum Franken notiert der Dollar aktuell auf 0,8999 Franken und damit wieder unter der Schwelle von 90 Rappen, die er in der Nacht nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed...

