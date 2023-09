DUBLIN (dpa-AFX) - CRH plc (CRH.L) Thursday said its shares stopped trading on Euronext Dublin from September 20, 2023, in connection with the transfer of its primary listing to the New York Stock Exchange.



The company's shares are expected to be delisted from Euronext Dublin with effect from September 25.



CRH shares will continue to trade on the Main Market of the London Stock Exchange.



