Die DHL Group-Aktie ISIN: DE0005552004 ist nach einem Jahreshoch bei 47,045 Euro, dass am 31. Juli notiert wurde, am Dienstag an der Unterstützung angekommen und dieser Bereich wurde auf Schlusskursbasis noch nicht nach unten durchbrochen. Im Tagesverlauf gab es ein Tief bei 38,765 Euro und die Entscheidung fällt jetzt. Falls es keine Gegenwehr gibt, droht ein Absturz bis auf 35,00 Euro. Kommt es allerdings zu einer technischen Gegenreaktion könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...