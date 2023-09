Der Bundesrat überprüft die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland im Rohstoffsektor und geht auf die Suche nach allfälligen Mängeln.Bern - Der Bundesrat überprüft die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland im Rohstoffsektor und geht auf die Suche nach allfälligen Mängeln. Der Nationalrat hat der Landesregierung am Donnerstag den entsprechenden Prüfauftrag gegeben. Mit 135 zu 50 Stimmen nahm der Rat das Postulat an und wandte sich so gegen einen Antrag auf Ablehnung von Mitgliedern der SVP-Fraktion.

