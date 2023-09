Andreas Schlumberger übernimmt die Geschäftsführung des Photovoltaik-Branchenverbandes Solar Cluster Baden-Württemberg von Franz Pöter, der zum Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW gewechselt ist. Andreas Schlumberger führt künftig die Geschäfte der südwestdeutschen Branchenvereinigung Solar Cluster Baden-Württemberg. Der 56-Jährige arbeitet seit rund 25 Jahren in der Photovoltaik-Branche und bringt eine umfangreiche Expertise in die Verbandsarbeit mit ein. Schlumberger hat am 1. September 2023 ...

