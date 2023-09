Schlumberger war zuvor unter anderem beim TÜV Rheinland und bei Kaco new energy beschäftigt. In Baden-Württemberg sind im ersten Halbjahr 2023 mehr Photovoltaik-Anlagen in Betrieb gegangen als im gesamten Vorjahr.Führungswechsel beim Solar Cluster Baden-Württemberg: Andreas Schlumberger führt künftig die Geschäfte der südwestdeutschen Branchenvereinigung. Der 56-Jährige arbeitet seit rund 25 Jahren im Photovoltaik-Markt. Schlumberger hat am 1. September 2023 sein Amt angetreten. Er übernimmt die Leitung von Franz Pöter, der zum Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW gewechselt ist. Das Solar Cluster ...

