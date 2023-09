Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Donnerstag, den 21. September wissen müssen: Der US-Dollar (USD) gewann am Mittwoch im späten amerikanischen Handel an Stärke und der USD-Index erreichte am frühen Donnerstag ein neues Mehrmonatshoch über 105,50, da die Anleger auf die hawkische Zinspause der Federal Reserve (Fed) reagierten. Die Schweizerische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...