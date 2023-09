Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat überraschend im September ihren Leitzins nicht weiter angehoben, so die Analysten der NORD LB.Von den 31 von Bloomberg befragten Analysten hätten lediglich vier keine Zinsanhebung auf 2,00% prognostiziert. Der SNB-Leitzins verharre somit bei 1,75%, wenngleich die Währungshüter eine weitere Straffung in der näheren Zukunft nicht ausschließen würden. Insofern komme der Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten eine besondere Bedeutung zu. ...

