Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum entwickelt als Partner von One Identity Identitäts-, Zugriffs- und Governance-Lösungen auf der Basis der Unified Identity Platform.Zürich - Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum entwickelt als Partner von One Identity Identitäts-, Zugriffs- und Governance-Lösungen auf der Basis der Unified Identity Platform. Anlässlich der One Identity UNITE Partner- und Kunden-Konferenz in Madrid wurde Adnovum als «EMEA Central Partner of the Year» ausgezeichnet. Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum entwickelt seit vielen Jahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...