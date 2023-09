Die wohl noch längere Zeit hohen US-Leitzinsen belasten den New Yorker Aktienmarkt weiter.New York - Die wohl noch längere Zeit hohen US-Leitzinsen belasten den New Yorker Aktienmarkt weiter. Aktuelle Konjunkturdaten fielen am Donnerstag zunächst weniger ins Gewicht, wobei schwache Zahlen vom Immobilienmarkt für ein wenig Entspannung sorgten. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank in der ersten Handelsstunde um 0,31 Prozent auf 34'333,28 Punkte. Damit weitete der Leitindex seine...

